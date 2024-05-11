السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ممر شرفي للبطل.. ريال مدريد يسحق غرناطة برباعية في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

سحق فريق ريال مدريد نظيره غرناطة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني، الليجا، بأربعة أهداف دون رد.

ونظم فريق غرناطة ممرًا شرفيًا للاعبي ريال مدريد قبل بداية المباراة بعد حسمهم لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخ النادي.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط بينهما ولكن بأفضلية لفريق ريال مدريد.

وحاول لاعبو ريال مدريد تسجيل هدف مبكر لفرض سيطرتهم على مجريات المباراة وإحباط أي محاولة من لاعبي غرناطة للوصول للمرمى، فيما كانت محاولات لاعبي غرناطة هدفها تسجيل هدف عكس سير المباراة.

وافتتح فران جارسيا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 38.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي ريال مدريد خلال الدقائق التالية لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وسجل أردا جولر هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بصناعة من فران جارسيا.

وسدد لاعبو ريال مدريد 3 كرات على المرمى من 4 محاولات واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق غرناطة وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق غرناطة.

واستمر استحواذ لاعبي ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وانفردوا بالأداء الهجومي إذ واصلوا ضغطهم على دفاعات غرناطة وحرموهم من خلق أي فرصة على المرمى.

وأضاف براهيم دياز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 49 بصناعة داني سيبايوس، وعاد وسجل ثاني أهدافه ورابع أهداف فريقه في الدقيقة 59 بصناعة لوكا مودريتش.

واستمرت المحاولات الهجومية من ريال مدريد في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل الهدف الخامس وزيادة فارق الأهداف.

وسدد لاعبو ريال مدريد 7 كرات على المرمى من 12 محاولة على المرمى واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل تسديدة من 11 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لفريق غرناطة.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ90 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، فيما توقف رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير.
 

ريال مدريد غرناطة الدوري الاسباني الليجا مباراة غرناطة وريال مدريد

مواد متعلقة

ريال مدريد يتقدم على غرناطة بهدفين في الشوط الأول بالدوري الإسباني

وست هام يهزم لوتون تاون وكريستال بالاس يسقط ولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

توتنهام يهزم بيرنلي بثنائية ويواصل مطاردة أستون فيلا على المربع الذهبي للبريميرليج

نصف نهائي الدوري الأوروبي: روما يتقدم على باير ليفركوزن بهدف بالشوط الأول

ريكورد: لاعب وسط بنفيكا بديلًا لكاسميرو في مانشستر يونايتد

أبرزهم أوسيمين وكفاراتسخيليا.. باريس سان جيرمان يحدد 5 أسماء لتدعيم هجومه

الأحد.. باريس سان جيرمان يودع مبابي في حديقة الأمراء

ماركا: اجتماع مع بيريز يحدد مصير كروس ومودريتش مع ريال مدريد

الأكثر قراءة

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأحد الفنادق الكبرى

حبس السائق المتسبب فى حادث دائرى المعادى

وفاة الشاعر الشاب أحمد عبدالسلام الطحان

عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟