ممر شرفي للبطل.. ريال مدريد يسحق غرناطة برباعية في الدوري الإسباني

سحق فريق ريال مدريد نظيره غرناطة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني، الليجا، بأربعة أهداف دون رد.

ونظم فريق غرناطة ممرًا شرفيًا للاعبي ريال مدريد قبل بداية المباراة بعد حسمهم لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخ النادي.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط بينهما ولكن بأفضلية لفريق ريال مدريد.

وحاول لاعبو ريال مدريد تسجيل هدف مبكر لفرض سيطرتهم على مجريات المباراة وإحباط أي محاولة من لاعبي غرناطة للوصول للمرمى، فيما كانت محاولات لاعبي غرناطة هدفها تسجيل هدف عكس سير المباراة.

وافتتح فران جارسيا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 38.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي ريال مدريد خلال الدقائق التالية لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وسجل أردا جولر هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بصناعة من فران جارسيا.

وسدد لاعبو ريال مدريد 3 كرات على المرمى من 4 محاولات واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق غرناطة وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق غرناطة.

واستمر استحواذ لاعبي ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وانفردوا بالأداء الهجومي إذ واصلوا ضغطهم على دفاعات غرناطة وحرموهم من خلق أي فرصة على المرمى.

وأضاف براهيم دياز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 49 بصناعة داني سيبايوس، وعاد وسجل ثاني أهدافه ورابع أهداف فريقه في الدقيقة 59 بصناعة لوكا مودريتش.

واستمرت المحاولات الهجومية من ريال مدريد في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل الهدف الخامس وزيادة فارق الأهداف.

وسدد لاعبو ريال مدريد 7 كرات على المرمى من 12 محاولة على المرمى واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل تسديدة من 11 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لفريق غرناطة.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ90 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، فيما توقف رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير.

