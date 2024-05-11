السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وست هام يهزم لوتون تاون وكريستال بالاس يسقط ولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

هدف جيمس وورد براوس
هدف جيمس وورد براوس بمرمى لوتون

انتصر وست هام يونايتد على نظيره لوتون تاون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق لوتون تاون بهدف دون رد.

واستحوذ فريق وست هام يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى ضعيف بين كلا الفريقين، وأهدر لاعبو وست هام العديد من الفرص.

وسجل ألبيرت سامبي لوكونجا هدف التقدم لفريق لوتون تاون في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

واستمرت محاولات لاعبي فريق وست هام لتسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو وست هام كرة واحدة على المرمى من 10 محاولات وخرجت 9 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق لوتون تاون وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ وست هام على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق لوتون تاون.

واستمر استحواذ لاعبي وست هام على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكثفوا محاولاتهم الهجومية على المرمى لتسجيل هدف التعادل.

وسجل جيمس ورد براوس هدف التعادل لفريق وست هام يونايتد في الدقيقة 54، ثم أضاف توماس سوسيك الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وسجل جورج إراثي هدف وست هام الثالث في الدقيقة 77.


وسدد لاعبو فريق وست هام 8 كرات على المرمى من 24 محاولة وخرجت 16 كرة من الملعب، مقابل تسديدة من 4 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ وست هام يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق لوتون تاون.

ورفع وست هام رصيده لـ52 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد لوتون تاون عند 26 نقطة في المركز الـ18.


وفي نفس الجولة، انتصر كريستال بالاس على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف.

كما فاز إيفرتون على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، وتعادل نيوكاسل مع برايتون ألبيون بهدف لكل منهما.

وست هام لوتون تاون الدورى الانجليزى البريميرليج كريستال بالاس ولفرهامبتون إيفرتون شيفيلد يونايتد نيوكاسل برايتون ألبيون

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