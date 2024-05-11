توتنهام يهزم بيرنلي بثنائية ويواصل مطاردة أستون فيلا على المربع الذهبي للبريميرليج

انتصر توتنهام هوتسبير على ضيفه بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وافتتح جاكوب برون لارسين التسجيل لفريق بيرنلي في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بصناعة زميله ساندر بيرجي.

وحاول لاعبو فريق توتنهام تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وسجل بيدرو بورو هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 32 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسدد لاعبو توتنهام هوتسبير 3 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 4 محاولات لفريق بيرنلي وخرجت كرة واحدة من الملعب.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق بيرنلي.

واستمر استحواذ لاعبي توتنهام على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فيما تواصل الأداء الهجومي من جانب فريق توتنهام، فيما توقف الأداء الهجومي لفريق بيرنلي في الشوط الثاني.

وسجل ميكي فان دي فين هدف الانتصار لتوتنهام في الدقيقة 82 بصناعة من جيمس ماديسون.

وسدد لاعبو فريق توتنهام هوتسبير 9 كرات على المرمى من 21 محاولة وخرجت 12 كرة من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق بيرنلي وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لفريق بيرنلي.

ورفع توتنهام هوتسبير رصيده لـ63 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الـ19.