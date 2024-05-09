إدارة بايرن ميونخ تناقش احتمالية عودة هانز فليك.. والأخير يرد

تناقش إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني عودة هانز فليك لمنصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة، في ظل بحثها عن خليفة لتوماس توخيل.

ومن المقرر أن يرحل توماس توخيل عن منصبه كمدير فني لبايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وتبحث إدارة بايرن ميونخ عن مدير فني جديد للفريق لتولي المهمة بداية من الموسم المقبل.

بايرن ميونخ يناقش احتمالية عودة هانز فليك لتدريب الفريق

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن إدارة بايرن ميونخ تناقش في الوقت الحالي مقترح بعودة هانز فليك لمنصب المدير الفني للفريق.

وتولى هانز فليك منصب المدير الفني لبايرن ميونخ في الفترة بين نوفمبر 2019 ويونيو 2021، وقاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ثم رحل لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا في أغسطس 2021 ورحل عن هذا المنصب في سبتمبر الماضي.

وأفادت الشبكة أن فليك يريد التفاوض ومنفتح على فكرة العودة لتولي تدريب الفريق مرة أخرى، بعدما كانت رغبته في البداية العمل خارج ألمانيا.

وودع بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا بالأمس بعد الخسارة أمام ريال مدريد في مباراة إياب الدور نصف النهائي للبطولة بهدفين لهدف، وفي مجموع المباراتين بنتيجة 4-3، ليخرج صفر اليدين من الموسم الجاري.

ولعب بايرن ميونخ 86 مباراة تحت قيادة هانز فليك، حقق الفوز في 70 وتعادل في 8 وخسر مثلها.

وبدأ هانز فليك مسيرته التدريبية كمدربًا لنادي بامينتال في الفترة بين صيف 1996 وحتى صيف 2000، ثم انتقل لتدريب نادي هوفنهايم من صيف 2000 وحتى نوفمبر 2005، ثم تولى منصب المدرب المساعد في نادي ريد بول سالزبورج لمدة شهر واحد فقط بين يوليو وأغسطس 2006، ثم في سبتمبر من العام نفسه تولى منصب المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا، وحتى صيف 2014، ثم انتقل لمنصب المدير الرياضي للاتحاد الألماني واستمر في منصبه حتى يناير 2017، وفي صيف 2017 تولى منصب المدير الرياضي لنادي هوفنهايم وحتى فبراير 2018.

ثم انتقل فليك لمنصب المدرب المساعد بنادي بايرن ميونخ في صيف 2019، وانتقل لمنصب المدير الفني للفريق في نوفمبر من العام نفسه وحتى 30 يونيو 2021 ثم انتقل لتدريب منتخب ألمانيا بين أغسطس 2021 وسبتمبر 2023.