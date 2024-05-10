"حماس": لليوم الرابع الاحتلال يمنع وصول المساعدات لغزة بعد احتلاله معبر رفح

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، صباح اليوم الجمعة، إنه لليوم الرابع على التوالي يواصل الاحتلال الصهيوني قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لقطاع غزة بعدوانه على مدينة رفح، واحتلال معبر رفح البري، مانعا وصول المساعدات الإنسانية عن أكثر من 2 مليون فلسطيني، ومعرضا حياتهم وحياة الجرحى والمرضى للخطر بمنع سفرهم للعلاج، إمعانا في حربه المستمرة والإبادة الجماعية وحرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الرشق في تصريحات صحفية، إن هذا الاحتلال النازي المتعطش للدماء والانتقام والقتل يضرب بعرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية.

القسام تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، استهداف مبني يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "القسام" في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، "نفذنا عملا عسكريا مركبا ومتزامنا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى يتحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG، واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة ياسين 105، واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة RPG أفراد وإيقاع كامل القوة بين قتيل وجريح.

وسبق، وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن وقوع حادثين لجنود جيش الاحتلال ودبابة أخري أسفرت عن وقوع قتلي وجرحي.

ومساء الخميس، ذكر مسئول إسرائيلي كبير، أن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة لوقف الأعمال القتالية انتهت، وأن إسرائيل ستمضي قدمًا في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من القطاع الفلسطيني وفقًا للمخطط.

وأوضح المسئول أن إسرائيل قدمت للوسطاء تحفظاتها على مقترح حركة "حماس" لاتفاق إطلاق سراح الرهائن وأن الوفد الإسرائيلي سيغادر العاصمة المصرية.

وفي الولايات المتحدة، كرر البيت الأبيض أمله في ألا تنفذ إسرائيل عملية شاملة في رفح، قائلًا إنه لا يعتقد بأن العملية ستخدم هدف إسرائيل في القضاء على حماس.

وأفاد المتحدث جون كيربي بأن "اقتحام رفح، في رأي الرئيس بايدن، لن يخدم ذلك الهدف".