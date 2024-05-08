حماس: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بات قريبًا بجهود الوسطاء

أعلن مصدر قيادي في حركة حماس مساء اليوم الأربعاء، أن الفروق بين الرؤى خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باتت بسيطة ومن السهل جسرها.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الاعلام الفلسطينية، أن التوصل لاتفاق بات قريبًا في ظل جهود الوسطاء، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يراوغ للتخلص من الضغوط الواقعة عليه.

وأكد القيادي في حركة حماس أن البنود الخلافية تقلصت كثيرا وباتت تنحصر في رغبة نتنياهو بأن يكون الوقف الملزم لإطلاق النار في المرحلة الثانية بدلًا من نهاية المرحلة الأولى.

حركة حماس تتعامل بانفتاح كامل وإيجابي مع مفاوضات القاهرة

وأشار القيادي إلى أن الجانب الإسرائيلي يتمسك أيضا بأن يكون كل المحتجزين المطلق سراحهم بالمرحلة الأولى، والمقدر عددهم بـ33، من الأحياء فقط دون الجثامين، وأن يكون الإفراج عن الجثامين في المرحلة الثالثة.

وأكد القيادي أن حركة حماس تتعامل بانفتاح كامل وإيجابي مع المفاوضات المنعقدة في القاهرة من أجل التوصل لاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حركة "حماس" إزالة بند "الفيتو" لإسرائيل والحركة على أسماء السجناء والمحتجزين.

وقالت حماس لـ"العربية": "نتنياهو كان مطلعًا على كل تفاصيل المقترح ويراوغ لاستمرار الحرب".

وسبق، ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، الذى اجتمع اليوم الأربعاء برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد من القادة الإسرائيليين، قوله إنه لا يزال يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، حسب ما ذكرت القناة 12.

كما أكد مصدر رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضي، خلال المفاوضات الجارية بين حركة حماس وإسرائيل، من أجل الوصول لاتفاق حول هدنة فى غزة.