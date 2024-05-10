الأمم المتحدة تصوِّت على أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة اليوم

تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.

وسيتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا، الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت نيويورك، وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي تحظى به فلسطين وطلبها للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وسيكون اعتماد القرار من الجمعية العامة بمثابة طلب من مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة، وإصدار توصية إيجابية تتناسب مع الإجماع والزخم الدولي الذي أسس له اعتماد هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين قدَّمت في مطلع شهر أبريل الماضي طلبًا لمجلس الأمن للنظر مجددًا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة تمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن عشر من شهر أبريل الماضي، حق النقض الفيتو، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.

ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضوًا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوًا، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة "روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية" ضد الطلب.

وتحظى فلسطين حاليًا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وسبق وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، اعتداء المستعمرين الإسرائيليين على مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في القدس العاصمة المحتلة.