الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

متظاهرون يطالبون حكومة الاحتلال بوقف الحرب والموافقة على المفاوضات

متظاهرون في تل ابيب
متظاهرون في تل ابيب

تظاهر المئات من الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة حرب الاحتلال في تل أبيب.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الحالية، والموافقة على مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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كما قطع المتظاهرون طريق أيالون الشمالي إلى تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين.

وهتف المتظاهرون بشعارات تدعو لوقف الحرب وتبادل الأسري والمحتجزين، من بينها "أنقذوا من لا يزالون أحياء، ولا تضحوا بالمختطفين من أجل عملية في رفح".

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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المئات خرجوا بمسيرة في تل أبيب تطالب بوقف العملية برفح وإبرام صفقة تبادل فورية.

تونس تدعو العالم لوقف حرب الإبادة والتهجير القسري في قطاع غزة

ودعت تونس، مساء اليوم الأربعاء، كل أحرار العالم، للوقوف صفا واحدا ضد حرب الإبادة والتهجير القسري التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحثت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها اليوم، دول العالم على وقف هذه المجزرة فورا، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي ممعن في صلفه وإجرامه، في تحد صارخ للقانون الدولي، والقانون الإنساني، ويستعد لارتكاب مذبحة كبرى تحت أنظار العالم، ضد أكثر من مليون ونصف فلسطيني في مدينة رفح.

وجددت تونس التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته، من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم كاملة السيادة، على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس".

تواصلت موجة الاعتراف بدولة فلسطين في عدد من الدول، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، حيث يُعتبر هذا الاعتراف واحدًا من وسائل تهدئة التوترات ووقف الصراع في المنطقة.

آخر الدول التي انضمت إلى هذا القرار هي جزر البهاما، حيث أعلنت حكومتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مع التأكيد على دعمها لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

الاحتلال تل أبيب تبادل الأسرى قطاع غزة المقاومة الفلسطينية

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