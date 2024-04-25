جولة ملكية للملك أحمد فؤاد الثاني بالإسكندرية (فيديوجراف)
في جولة ملكية إلى عروس البحر الأبيض المتوسط، أتم الملك أحمد فؤاد الثاني، ونجله الأمير محمد علي، زيارتهما لإرث أجدادهما على أرض الإسكندرية في مزيج بين الذكريات والقيمة التاريخية.
ويرصد "الدستور"، من خلال الفيديوجراف التالي، أبرز محطات الزيارة الملكية بالإسكندرية:
- زيارة تماثيل الأجداد لمحمد علي باشا، وإسماعيل باشا، والتقاط الصور التذكارية معهما.
- الملك فؤاد الثاني هو الملك رقم 11 في العائلة الحاكمة.
- ترك الإسكندرية بعمر 6 أشهر مع مغادرة الملك فاروق من قاعدة رأس التين في عام 1952.
- شملت الجولة الملكية زيارة قصرهما في حدائق المنتزه والصوبة الملكية بعد غياب 72 عامًا.
- قال الملك فؤاد الثاني خلال زيارته لمكتبة الإسكندرية: "سعيد بوجودي في هذا الصرح العظيم وفخور بهذا الإنجاز الرائع".
- اطلع الملك على الكنوز النادرة لأسرته والمجموعة الخاصة بالملك فاروق التي توثق تتويج والده في أروقة المكتبة.