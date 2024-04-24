الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ساعة أحمد حلمى وطربوش كريم عبدالعزيز.. مزاد الخير للفنانين "فيديوجراف"

مزاد خيري لراعى مصر
مزاد خيري لراعى مصر

يتسابق نجوم مصر في موسم الخير، بالتبرع ببعض من مقتنياتهم لصالح الأسر الأكثر فقرًا التابعة لمؤسسة «راعي مصر»، ليشارك عدد كبير من المقتنيات في مزاد خيري للمؤسسة بولاية نيوجيرسي في أمريكا، وسيكون العائد الربحي لصالح دعم الأسر الأكثر احتياجًا وفتح باب رزق لهم.

تبرعت الفنانة لبلبة بفستانها الشهير في فيلم "الشيطانة الذي أحبتني"، وتبرع الفنان أحمد حلمي بساعته في فيلم "عسل أسود"، وتبرع الفنان كريم عبدالعزيز بطربوشه في فيلم "كيرة والجن"، وهي من المقتنيات الشهيرة لهم في أشهر الأفلام المصرية.

ينطلق المزاد الخيري بحفل افتتاح يحييه الفنان أحمد سعد والفنانة إليسا، لبيع تلك المقتنيات ومساهمة فناني مصر في موسم الخير.

txt

حبه للكتابة خلاه يغير المجال.. أسرار محمد سيد بشير مؤلف مسلسل محارب (فيديو جراف)

موسم للخير راعي مصر أمريكا الفنان أحمد حلمى الفنان كريم عبد العزيز

الأكثر قراءة

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

"البحوث الزراعية": زراعة البن فى مصر ما زالت فى إطار التجارب البحثية

أسعار السمك تنهار.. الأسواق تسجل انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بإمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

بالرعاية الإعلامية لـ "ادستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة