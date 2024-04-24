ساعة أحمد حلمى وطربوش كريم عبدالعزيز.. مزاد الخير للفنانين "فيديوجراف"

يتسابق نجوم مصر في موسم الخير، بالتبرع ببعض من مقتنياتهم لصالح الأسر الأكثر فقرًا التابعة لمؤسسة «راعي مصر»، ليشارك عدد كبير من المقتنيات في مزاد خيري للمؤسسة بولاية نيوجيرسي في أمريكا، وسيكون العائد الربحي لصالح دعم الأسر الأكثر احتياجًا وفتح باب رزق لهم.

تبرعت الفنانة لبلبة بفستانها الشهير في فيلم "الشيطانة الذي أحبتني"، وتبرع الفنان أحمد حلمي بساعته في فيلم "عسل أسود"، وتبرع الفنان كريم عبدالعزيز بطربوشه في فيلم "كيرة والجن"، وهي من المقتنيات الشهيرة لهم في أشهر الأفلام المصرية.

ينطلق المزاد الخيري بحفل افتتاح يحييه الفنان أحمد سعد والفنانة إليسا، لبيع تلك المقتنيات ومساهمة فناني مصر في موسم الخير.