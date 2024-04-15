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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

حبه للكتابة خلاه يغير المجال.. أسرار محمد سيد بشير مؤلف مسلسل محارب (فيديو جراف)

المؤلف محمد السيد
المؤلف محمد السيد بشير

المؤلف محمد السيد بشير ترك البنوك والنقود للكتابة والفن، حيث تخرج المؤلف محمد من كلية التجارة شعبة محاسبة ومن ثم التحق في احدى شركات البورصة وعمل في أكثر من بنك، ليقرر بعدها المؤلف أن يترك مجالة ويذهب لورشة كتابة عام 2014.

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وكان من أول أعمال المؤلف محمد مسلسل كريم على ورق ومن ثم شارك في كتابة العديد من الأعمال مثل فيلم هروب اضطراري وفيلم سبع أرواح، وعمل المؤلف مع الكثير من المخرجين ومنهم محمد سامي وطارق رفعت ، واستطاع المؤلف محمد السيد خلال الدراما الرمضانية الماضية النجاح بمسلسل محارب والذي لقى إعجاب الجمهور.

المؤلف محمد السيد بشير كلية التجارة شركات البرصة فيلم هروب اضطراري والفن

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