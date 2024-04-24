منعا لـ " الإكراميات"..عقوبات مشددة تصل لفسخ العقد لاستغلال المصطفين بشواطئ الإسكندرية (فيديو)

أجرت "الدستور" بث مباشر من على شواطىء الإسكندرية اليوم، وتحديدًا شاطىء استانلي مع توافد المصطافين في بدء الإجازات الصيفية.

وتضمن “اللايف” توعية للمصطافين بمنع استغلالهم وتحصيل أموال غير مستحقة في ما يسمى “الإكرامية” خارج أسعار التذكرة المحددة.

عقوبات مشددة على “إكرامية المصايف” في الإسكندرية

ونوهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن هناك عقوبات مشددة لتحصيل الإكراميات من قبل عمال الشواطىء في مقابل الجلوس في الصف الأول آو الحصول على مستلزمات إضافية للشاطىء وأن هذه مخالفة وعقوباتها مغلظة.

وأكدت “إدارة السياحة والمصايف” أن هناك عقوبات لتحصيل الإكراميات تصل لحد فسخ العقود وطرد العامل المتسبب في المخالفة، للحفاظ على حقوق المصطافين.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية صيف 2024

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على جاهزية الشواطئ لاستقبال الرواد مع توفير كافة الخدمات على الشواطئ للجمهور، موضحة أن شواطئ الإسكندرية تنقسم إلى 4 فئات هى: الشواطي العامة بتذكرة 5 جنيهات، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها بتذكرة 10 جنيهات، وشواطئ مميزة بسعر التذكرة 15جنيهًا، وشواطئ سياحية بسعر تذكرة 25 جنيهًا، فضلًا عن شاطئ مجاني تمامًا للرواد.

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"مخالفة الاكراميات" عقوبات مغلظة لاستغلال المصيفين "لايف"

اجرت الدستور بث مباشر من على شواطىء الاسكندرية اليوم وتحديدا شاطىء استانلي مع توافد المصطافين في بدء الاجازات الصيفية

وتضمن اللايف توعية للمصطافين بمنع استغلالهم وتحصيل اموال غير مستحقة في مايسمى الاكرامية خارج اسعار التذكرة المحددة.

لتنوع الادارة المركزية للسياحة والمصايف ان هناك عقوبات كبيره لتحصيل الاكراميات من قبل عمال الشواطىء في مقابل الجلوس في الصف الاول او الحصول على مستلزمات اضافية للشاطىء وان هذه مخالفة وعقوباتها كبيرة.

لتنوع الادارة المركزية للسياحة والمصايف ان هناك عقوبات كبيره لتحصيل الاكراميات من قبل عمال الشواطىء في مقابل الجلوس في الصف الاول او الحصول على مستلزمات اضافية للشاطىء وان هذه مخالفة وعقوباتها كبيرة.