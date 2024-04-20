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تفاصيل التقديم على ترقيات المعلمين 2024.. رابط أكاديمية المهنية

ترقيات المعلمين 2024 
ترقيات المعلمين 2024 

ترقيات المعلمين 2024 محور اهتمام الملايين من المدرسين والعاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا وذلك عقب إعلان الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ترقية ما يقرب من 400 ألف معلم وملعلمة خلال العام الدراسي الجاري 2023 - 2024.

التقديم على ترقيات المعلمين 2024 

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في ترقيات المعلمين 2024 وذلك لأكثر من 400 ألف معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية والتي تغطى الإدارات التعلمية ومديريات التربية والتعليم خلال العام الجاري 2023 - 2024 لمن استوفوا شروط الترقية.

ويمكن التسجيل لترقي المعلمين في وظائف الكارد لعام 2024 باستخدام اسم المعلم وكوده والرقم القومي لبدء عملية التسجيل حيث يجب على المتقدم إدخال دفعة الترقية وتاريخ أخر ترقية حصل عليها ثم ملء البيانات المتهلقة بتحديد الوظيفة على الكادر وتاريخ الوظيفة على الكادر ونوع المؤهل الدراي وتقدير المؤهل ودفعة الترقي وتقرير الكفاية للعام قبل الماضي وتقرير الكافة للعام الماضي والمدة البينية اللازمة للترقية.

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رابط أكاديمية المهنية للمعلمين

يمكن استخدام رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للتقديم على الترقيات وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
  • تحديد أيقونة الترقي.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن المعلم الراغب في الحصول على الوظيفة الأعلى.
  • تسجيل الرقم القومي للمعلم المكون من 14 رقم بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تحميل كافة المستندات اللازمة.
  • اختيار وسيلة سداد الرسوم.
  • طباعة الاستمارة.
  • الضغط على كلمة حفظ.
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آخر موعد للتقديم في ترقي المعلمين 2024

تقبل الأكاديمية المهنية للمعلمين كافة طلبات الترقي خلال العام الجاري 2023 - 2024 بمختلفة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات من خلال الموقع الإلكتروني السابق ذكره خلال الفترة متن يوم 27 مارس 2024 وحتى يوم 15 أبريل 2024 وفقا للشروط اللازمة لذلك.

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