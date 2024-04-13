الجيش البريطانى يحذر من هجوم مجهول على إحدى السفن بمضيق هرمز

حذر الجيش البريطاني، اليوم السبت، من أن جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز، في إشارة إلى محاولة خطف السفينة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

التحذير لم يقدم أي تفاصيل حول الصعود على متن السفينة في خليج عمان

ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، أي تفاصيل حول الصعود على متن السفينة في خليج عمان قبالة مدينة الفجيرة الساحلية الإماراتية.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لم تعترف إيران على الفور بمصادرة أي سفينة، ولم يكن هناك أي تقرير نقلته وسائل الإعلام الرسمية حول الحادث.

ويقع خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز، وهو المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره خمس النفط. تعتبر الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ميناء رئيسيًا في المنطقة، حيث تنقل السفن شحنات النفط الجديدة أو الإمدادات أو تبادل الطاقم.

مخاوف من توترات بالشرق الأوسط



على صعيد آخر، حذرت فرنسا مواطنيها من "ضرورة الامتناع عن السفر في الأيام المقبلة إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية".

كما طلب وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين الفرنسيين في إيران. في غضون ذلك، نصحت الهند مواطنيها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر في ظل "الوضع السائد في المنطقة".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق السفارة الهولندية في طهران، بدءًا من غدٍ الأحد "كإجراء احترازي"، مشيرة إلى التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل.

وبحسب وكالة "رويترز"، أشارت الخارجية الهولندية إلى أنها ستقرر يوم الأحد ما إذا كان ستتم إعادة فتح السفارة الإثنين أم لا.

فيما قالت شركة الطيران الأسترالية كانتاس، اليوم السبت، إنها ستعيد توجيه رحلاتها الطويلة بين بيرث ولندن لتجنب المجال الجوي الإيراني، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بحسب البيان.