الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سوليفان: نتابع مع إسرائيل تحقيقات مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة

مقتل عمال المطبخ
مقتل عمال المطبخ المركزى

قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الوكالات الحكومية الأمريكية لا تزال تشارك في "مراجعة غير رسمية" للمتابعة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادث مقتل سبعة من عمال الإغاثة مع مجموعة المطبخ المركزي العالمي في غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف سوليفان أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، شارك في مزيد من المحادثات في القاهرة بمصر في نهاية الأسبوع حيث تحاول دول مثل الولايات المتحدة وقطر التوسط لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية في غزة وإعادة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة “شاهدت إسرائيل تتخذ بعض الخطوات إلى الأمام” في المحادثات، في حين اعتبرت التصريحات الأخيرة لحماس “غير مشجعة”.

وقال إن المزيد من المساعدات الإنسانية تصل إلى غزة، ووصفها بأنها "جيدة، لكنها ليست جيدة بما فيه الكفاية"، وسط الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الوكالات الحكومية الأمريكية حادث مقتل سبعة عمال الإغاثة المطبخ المركزي العالمي غزة

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