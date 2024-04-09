سي إن إن: اليوم شهد دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات إلى غزة

شهد يوم الثلاثاء دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات إلى غزة منذ 7 أكتوبر، بحسب شبكة سي ان ان الامريكية.

وقال منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي (COGAT) إنه بعد التفتيش، تم نقل 468 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة يوم الثلاثاء.

بالإضافة إلى ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إسقاط 303 طرود تحتوي على "آلاف" الوجبات جوا فوق غزة يوم الثلاثاء.

فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الثلاثاء، إنه في حين كان هناك "ارتفاع طفيف" في عدد الشاحنات التي دخلت في الأيام الأخيرة، لم تتمكن جميع الشاحنات من العبور إلى غزة بكامل طاقتها لأسباب أمنية، مضيفا أنه يجب مراعاة المقاييس المختلفة لتوصيل المساعدات يتم تقييمها بعد حساب عدد الشاحنات.