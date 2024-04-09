الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لإيصال الغذاء إلى غزة

غزة
غزة

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لإيصال الغذاء إلى غزة وسط "ظروف تشبه المجاعة".

وأضافت باور في جلسة استماع للجنة الفرعية للتخصيصات المالية والعمليات الأجنبية والبرامج ذات الصلة بمجلس الشيوخ: "أعتقد أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتسهيل الوصول الذي نحتاجه لتغيير الظروف الغذائية التي نشهدها لتجنب المجاعة".

وقالت باور إنه كان هناك “تغيير كبير” خلال الأيام القليلة الماضية في حجم المساعدات التي تسمح بها إسرائيل بدخول غزة بعد “سلسلة من القيود على مدى عدة أشهر” من جانب إسرائيل.

وتابعت:"لدينا ظروف شبيهة بالمجاعة في غزة، ومحلات السوبر ماركت مليئة بالأغذية على بعد بضعة كيلومترات".

وقالت باور: "لذا من المهم للغاية أن يصل الغذاء المتوفر إلى الناس". "وخاصة في حالة الأطفال الصغار جدًا، فإننا نتلقى عددًا متزايدًا من التقارير عن الوفيات بسبب سوء التغذية أو الأمراض الناجمة عن سوء التغذية."

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غزة الغذاء إسرائيل المجاعة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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