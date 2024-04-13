السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مقتل 4 على الأقل فى حادث طعن بمركز تسوُّق بمدينة سيدنى الأسترالية

مركز تسوق بسيدني
مركز تسوق بسيدني

لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة حدث طعن مأساوي، صباح اليوم السبت، مركز تسوق بمدينة سيدني بأستراليا.

الإبلاغ عن عمليات طعن متعددة فى مركز بوندى جانكشن ويستفيلد

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تم الإبلاغ عن عمليات طعن متعددة، في مركز بوندي جانكشن ويستفيلد، وهو مركز تسوق مكون من ستة طوابق يقع في شرق سيدني، حيث استجابت سيارات الإسعاف "لتقارير عن وجود رجل يركض حول المركز حاملًا سكينًا". 

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وقالت الشرطة إن رجلا أصيب بالرصاص في مكان الهجوم، ومن غير المعروف ما إذا كان عدد القتلى الأربعة يشمل المهاجم. وقال جيسون، وهو متسوق تم إجلاؤه من المركز، لقناة 9 نيوز إنه رأى المهاجم المزعوم يحمل "سكينا كبيرًا". 

إغلاق مركز التسوق 


ولا يزال المركز مغلقًا، حيث يواصل المتسوقون الذين كانوا مختبئين في المتاجر الخروج منها، بينما تتحرك فرق الاستجابة التكتيكية المدججة بالسلاح عبر المركز.


وتطلب السلطات من الناس تجنب المنطقة، حيث لا تزال الشوارع مليئة بسيارات الإسعاف ومركبات الشرطة.

 الشرطة تبحث عن مهاجم آخر

ولا تزال الشرطة تبحث عن مهاجم آخر، بعد أن أطلقت النار بالفعل على رجل في وقت سابق، حسبما أفادت شبكة ABC نقلًا عن خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز.

​أستراليا​ سيدني حادث طعن مقتل هجوم في سيدني

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