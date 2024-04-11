بايدن: الولايات المتحدة تدرس طلب أستراليا بإسقاط محاكمة جوليان أسانج

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تدرس طلبًا من أستراليا لإسقاط التهم الموجهة ضد مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، الذي وافق البرلمان الأسترالي في فبراير الماضي على اقتراح يدعو إلى إطلاقه إلى موطنه أستراليا، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وردًا على سؤال أمس الأربعاء بشأن دعوة أستراليا لإنهاء محاكمة أسانج، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: «نحن ندرس ذلك».

وقالت شبكة «سي إن إن»، إنها تواصلت مع مجلس الأمن القومي للحصول على تعليق إضافي على تصريحات الرئيس بشان أسانج.

وتقول السلطات الأمريكية، إن أسانج (52 عامًا) عرض حياة الناس للخطر بنشره وثائق عسكرية سرية وتسعى منذ سنوات لتسليمه بتهمة التجسس.

وتلاحق الولايات المتحدة أسانج لنشره سجلات عسكرية سرية قدمتها محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ في العامين 2010 و2011.

في العام 2019، اتهم المدعون في فيرجينيا أسانج بـ18 جريمة، بما في ذلك تهمة التآمر لمحاولة اختراق جهاز كمبيوتر فيما يتعلق بنشر مواد عسكرية سرية جرى الحصول عليها من خلال مانينغ في العام 2010 و17 تهمة إضافية بموجب قانون التجسس.

ويزعم الادعاء أن أسانج دفع مانينج للحصول على آلاف الصفحات من البرقيات الدبلوماسية الأميريكية غير المفلترة التي من المحتمل أن تعرض مصادر سرية للخطر، وتقارير الأنشطة المهمة المتعلقة بحرب العراق، والمعلومات المتعلقة بمعتقلي خليج جوانتانامو.