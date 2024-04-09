وزير الدفاع الأمريكي: الرصيف البحري لنقل المساعدات لغزة سيكون جاهزا يوم 21 أبريل

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، أن الرصيف البحري للمساعدات في غزة الذي يقوم الجيش الأمريكي بتجهيزه في غزة سيكون جاهزا بحلول يوم الأحد 21 أبريل "على الأرجح".

وأضاف أوستن في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نتوقع أن تكون القدرة التشغيلية الأولية اكتملت بحلول نهاية الأسبوع الثالث من هذا الشهر".

وقال أوستن في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول الأمريكي: "نتوقع أن تكون القدرة التشغيلية الأولية موجودة على الأرجح، وسيتم وضعها بحلول نهاية الأسبوع الثالث من هذا الشهر".

وشدد على أن حماية القوات الأمريكية المشاركة في مشروع الرصيف هي "الأولوية الأولى" لوزارة الدفاع.

وقال أوستن: "إننا نستخدم القدرات المتوفرة لدينا، وهي الخدمات اللوجستية المشتركة على الشاطئ، ومن المؤكد أن قواتنا في مجال البحث مدربة لتكون قادرة على تنفيذ ذلك".