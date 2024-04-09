الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل الاقتراح الأمريكي في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحماس

غزة
غزة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاقتراح الأمريكي الذي تم تقديمه أمس الاثنين، في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن عودة ما يصل إلى 150 ألف فلسطيني إلى شمال قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فقد تم تقديم الاقتراح إلى كبار المسؤولين في إسرائيل وحماس وقطر ومصر من قبل رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز يوم الأحد في القاهرة. فضلًا عن ذلك فإن الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة تتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، حيث تفرج حماس عن أربعين رهينة وتطلق إسرائيل سراح 900 اسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي الأحكام العالية.

وذكر التقرير أيضًا أن الوسطاء في المفاوضات قالوا إنه لا تزال هناك خلافات بشأن قضايا مهمة، على سبيل المثال، الظروف التي سيتمكن الفلسطينيون في ظلها من العودة إلى شمال القطاع، وهوية الاسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجن، وإذا أصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائمًا في نهاية المطاف. ونقل عن مصدر في المفاوضات قوله "بصراحة نحن لسنا متفائلين".

الاقتراح الأمريكي إسرائيل حماس قطاع غزة الولايات المتحدة

مواد متعلقة

بعد رفض صفقة حماس.. ماذا طلب الإسرائيليون من مصر قبل اجتماع القاهرة؟

كواليس الصفقة الجديدة لإنهاء حرب غزة.. دمج للمقترحات الإسرائيلية والفلسطينية

مفاوضات إنهاء حرب غزة.. ماذا يدور فى الغرف المغلقة؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الدول العربية تطالب بـ"مسار مضمون" لإقامة الدولة الفلسطينية

نتنياهو يرفض شروط حماس لصفقة تبادل المحتجزين

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

توابع الحرب الفاشلة.. انهيار الحكومة الإسرائيلية وغضب ضد نتنياهو بعد إخفاق غزة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

متعدد العلاقات النسائية.. "سهرة مع متسولة" وراء مقتل عجوز الوراق

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

"طاهر" يحدز مسئولى الزمالك من كارثة تهدد مركز حراسة المرمى (صورة)

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بلقاس بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب