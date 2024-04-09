وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل الاقتراح الأمريكي في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحماس

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاقتراح الأمريكي الذي تم تقديمه أمس الاثنين، في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن عودة ما يصل إلى 150 ألف فلسطيني إلى شمال قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فقد تم تقديم الاقتراح إلى كبار المسؤولين في إسرائيل وحماس وقطر ومصر من قبل رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز يوم الأحد في القاهرة. فضلًا عن ذلك فإن الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة تتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، حيث تفرج حماس عن أربعين رهينة وتطلق إسرائيل سراح 900 اسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي الأحكام العالية.

وذكر التقرير أيضًا أن الوسطاء في المفاوضات قالوا إنه لا تزال هناك خلافات بشأن قضايا مهمة، على سبيل المثال، الظروف التي سيتمكن الفلسطينيون في ظلها من العودة إلى شمال القطاع، وهوية الاسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجن، وإذا أصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائمًا في نهاية المطاف. ونقل عن مصدر في المفاوضات قوله "بصراحة نحن لسنا متفائلين".