الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدول العربية تطالب بـ"مسار مضمون" لإقامة الدولة الفلسطينية

الدول العربية
الدول العربية

قال مسئولون إقليميون، اليوم الأربعاء، إن بعض الدول العربية تطالب "بالتزام لا لبس فيه" من إسرائيل و"مسارًا مضمونًا" لإقامة الدولة الفلسطينية مقابل ضمان إعادة إعمار غزة والتطبيع مع إسرائيل، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وأضافت الشبكة الأمريكية في تقرير لها أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، اشترطت مساهمتها في إعادة إعمار غزة بعد الحرب بـ"الالتزام" بـ"إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

واستشرافا للمستقبل، أكدت الشبكة أن مساهمتنا في أي جهد لإعادة إعمار غزة ستكون مشروطة بوجود التزام لا لبس فيه، تدعمه خطوات ملموسة، لإطلاق خطة ملموسة لتحقيق حل الدولتين مع دولة قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة. 

وقال مسؤول إماراتي: الدولة الفلسطينية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتم التفاوض عليها بين الطرفين بدعم دولي كامل.

 

اقتراح مشترك إلى إسرائيل والولايات المتحدة 

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وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الاثنين، أن الدول العربية قدمت اقتراحا مشتركا إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة لغزة ما بعد الحرب من شأنه أن يخلق طريقا نحو دولة فلسطينية، مقابل الاعتراف السعودي بإسرائيل.

وقالت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين عرب لم تذكر أسماءهم إن الاقتراح يشمل أيضا أن تقوم الدول العربية بتدريب قوات الأمن الفلسطينية والمساعدة في إحياء وإصلاح السلطة الفلسطينية، والمساعدة في نهاية المطاف في تنظيم الانتخابات.

ولم تتمكن الصحيفة الأمريكية من التحقق على الفور من محتويات الاقتراح.

وقالت وول ستريت جورنال، إن المبادرة لا تزال في وضع اللمسات النهائية، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضتها حتى الآن، مع كون إنشاء دولة فلسطينية هو النقطة الشائكة الرئيسية، في ظل تواصل مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية للتعليق.

الدول العربية الالتزام مسؤولون اقليميون فلسطين غزة

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