الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سيدنى تستدعى السفير الإسرائيلى على خلفية مقتل موظفة أسترالية بـ"المطبخ العالمى" فى غزة

رئيس الوزراء الأسترالي
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز

قال أحمد الياسري، رئيس المركز الأسترالي للدراسات، إن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عبّر عن غضبه الشديد بعد تأكيد مقتل موظفة أسترالية تعمل في مجال الإغاثة في قطاع غزة، ويطالب إسرائيل بـ"محاسبة كاملة".

وأشار، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية من سيدني، اليوم الثلاثاء، إلى أن أستراليا استدعت السفير الإسرائيلي في كانبرا، حيث تم عرض وتسليم مذكرة اعتراض أسترالية بلهجة شديدة ضد الاحتلال.

دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف القتل العشوائي

في سياق متصل، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي عن مقتل 7 من أعضاء فريقها في قطاع غزة خلال غارة جوية إسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة خوسيه أندريس، على منصة "إكس"، إنه يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف القتل العشوائي، ويجب عليها أن تتوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، والتوقف عن قتل المدنيين وعمال الإغاثة.

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