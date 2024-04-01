الإثنين 01 أبريل 2024
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الصحة الفلسطينية تؤكد استحالة عودة مجمع الشفاء للعمل من جديد

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، آخر تطورات الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

وقال إن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن هناك استحالة من عودة مجمع الشفاء الطبي للعمل من جديد في ظل العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، وحذرت في ذات الوقت من تكرار هذا السيناريو مع مجمع ناصر الطبي في خان يونس والذي يتعرض هو الآخر لمحاصرة وإطلاق نيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر المجمع منذ قرابة اسبوع، وكذلك مستشفى الأمل التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني.

انتشال نحو 450 شهيدًا من داخل مجمع الشفاء الطبي

 

وأكد، أنه تم انتشال نحو 450 شهيدًا من داخل مجمع الشفاء الطبي فيما لا تزال الطواقم الإغاثية تواصل عملها بحثًا عن المزيد من الضحايا أو المصابين في هذا المجمع، لافتًا أنه خلال الـ14 يومًا الماضية شهد المجمع ومحيطه قصفًا عنيفًا مما أدى إلى دمار واسع في المنازل والبنى التحتية والطرقات المحيطة بالمجمع.

إسرائيل تريد تحييد المنظومة الصحية بشكل كامل في قطاع غزة عن العمل

وأضاف، أن هناك حالة كبيرة من الدمار، بجانب أعداد كبيرة من الشهداء والضحايا لا زالت أسفل الركام المدمرة، مشيرة إلى أنه تم تدمير مجمع الشفاء الطبي بشكل كامل وإحراق الأقسام والمباني بشكل كبير، وهو ما يستحيل إعاده عمله في الوقت الحالي نظرًا إلى الأضرار التي ألحقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمجمع.

واختتم بأنه من الواضح أن إسرائيل تريد تحييد المنظومة الصحية بشكل كامل في قطاع غزة عن العمل، فلم يتبقي أمام المنظومة الصحية تقديم خدماتها للفلسطينيين في غزة سوى المستشفيات المتواجدة في مدينة رفح في أقصي جنوب القطاع، ولكنها مستشفيات صغيرة من حيث المساحة وعدد الأسرة والقدرة والإمكانية على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحي الذين يصلون تباعًا لتلقي العلاج.

الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي رفح غزة

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