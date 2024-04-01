إعلام إسرائيلى يطالب بالتحقق من فشل أنظمة الدفاع فى إيلات

بعد إعلان المقاومة العراقية لاستهدافها..

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه على سلاح الجو طالب بالتحقق من فشل أنظمة الدفاع للمرة الثانية خلال أسبوعين في اعتراض القاذفات باتجاه إيلات، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي أن هجومًا جويًا استهدف مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر دون أن يتسبب في وقوع إصابات، فيما أعلنت المقاومة العراقية عن مسئوليتها عن الهجوم.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جسمًا طائرًا أُطلق من الاتجاه الشرقي لإسرائيل وأصاب مبنى في إيلات، ولم يحدد البيان نوعية الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات، وذكر أن هذا الإطلاق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار لكن لم تعترضه الدفاعات الجوية الإسرائيلية.