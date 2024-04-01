الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"أطباء بلا حدود" تؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بغزة

أطباء بلا حدود
أطباء بلا حدود

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، ضرورة تنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بقطاع غزة، وحماية المدنيين والمباني والطواقم الصحية.

 مستشفى شهداء الأقصى هو الوحيد وسط قطاع غزة القادر على رعاية المصابين

 وقالت المنظمة  وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن مستشفى شهداء الأقصى هو الوحيد وسط قطاع غزة القادر على رعاية المصابين بجروح خطيرة 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة لمدة دامت أسبوعين كاملين، وخلفت مجازر مروعة ودمار شامل للمجمع ومحيطه.

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