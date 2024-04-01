الإثنين 01 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: أردوغان ليس لديه خيار آخر سوى الاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات

أردوغان
أردوغان

قال عمر أحمد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس لديهم خيار آخر سوى الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات لأن الفارق في الأصوات كبير جدا خصوصا في المدن الكبرى.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن حزب الشعب الجمهوري تحصل على 14 ولاية كبرى من أصل 35 ولاية فاز بها في الانتخابات، وهناك الفارق الشاسع في الأصوات بين مرشحي حزب الشعب الجمهوري ومرشحي حزب العدالة والتنمية في أنقرة، لأن نسبة الأصوات لمرشح حزب الشعب الجمهوري تفوق بالضعف نسبة الأصوات لمرشح حزب العدالة والتنمية.

وتابع أنه في إسطنبول هناك فارق 11% لذلك هذه الفوارق تؤكد وتؤدي إلى نتيجة واضحة لا داعي إلى الاعتراض عليها أو محاولة تغييرها، موضحا أن عملية الاعتراض بدأت منذ اليوم في بعض المناطق والبلديات التي تتقارب فيها نسب التصويت وستستمر هذه العملية حتى 13 أبريل، حيث من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية والرسمية في 13 أبريل المقبل.

حزب العدالة والتنمية الرئيس التركى أردوغان رجب طيب أردوغان

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