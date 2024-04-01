الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"لا نصر حقيقيًا".. "القاهرة الإخبارية": الإعلانات الرسمية للجيش تتعارض مع بيانات الإعلام الإسرائيلى

دانا أبوشمسية
دانا أبوشمسية

علّقت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 600 من جنوده وإصابة أكثر من 6800 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الإعلانات الرسمية من جيش الاحتلال تؤكد حتى اللحظة أنه لا نصر حقيقيًا كما يروج الإعلام الإسرائيلى

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الإعلانات الرسمية من قبل جيش الاحتلال تؤكد حتى اللحظة أنه لا نصر حقيقيًا كما يبرر ويروج إليه الإعلام الإسرائيلي على لسان الساسة الإسرائيليين، وهو ما يقوله بنيامين نتنياهو بأن هناك توغلا مستمرا بريا وعسكريا، ما يحقق إنجازات تضاف إلى المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ولكن في المقابل على أرض الواقع بيانات جيش الاحتلال تفند هذه الرواية السياسية الإسرائيلية، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال رسميا عن مقتل نداف كوهين، ضابط في الكتيبة 77 العاملة في جنوب قطاع غزة اليوم.

معارك ضارية ما زالت مستمرة فى جنوب قطاع غزة

وتابعت: إن مقتل نداف كوهين جاء نتيجة المعارك الضارية التي ما زالت مستمرة في جنوب القطاع، وقد سمح للناشر في الصحف الإسرائيلية بنشر أسماء 3 من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في كمين بخان يونس، وكذلك الحال عند الإعلان عن إصابة 16 جنديا، منهم 6 في حالة خطيرة، هذا ما رفع عدد القتلى الإسرائيليين، بالأخص الجنود، إلى 600 قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن بيان شرطة وجيش الاحتلال يقول إن القتلى ما بين الضفة الغربية والحدود الشمالية وقطاع غزة، وإن من بين الـ600 قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي هناك 256 قتيلا في المعركة البرية لقطاع غزة.

قطاع غزة الكتيبة 77 الضفة الغربية المعركة البرية لقطاع غزة

مواد متعلقة

"أطباء بلا حدود" تؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بغزة

فصائل فلسطينية تستهدف آلية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء بغزة

الصحة الفلسطينية تؤكد استحالة عودة مجمع الشفاء للعمل من جديد

قلق عالمي من انتشار حمى الضنك.. ومنظمة الصحة العالمية تحذر

المرصد الأورومتوسطى: توثيق قتل 13 طفلًا وإعدامات للفلسطينيين بمحيط مجمع الشفاء

"القاهرة الإخبارية" تعرض صورًا تُظهر الدمار بمستشفى "الشفاء" ومحيطه

انتشال 300 شهيد.. "القاهرة الإخبارية" تكشف مجازر مروعة بعد انسحاب الاحتلال من "مجمع الشفاء"

الوضع كارثى.. الإسعاف والطوارئ الفلسطينى: خروج الديدان من أطراف المصابين بمجمع الشفاء

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

الإعدام لعاطل تعدى على طالبة وهددها بالقتل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"