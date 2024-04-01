"لا نصر حقيقيًا".. "القاهرة الإخبارية": الإعلانات الرسمية للجيش تتعارض مع بيانات الإعلام الإسرائيلى

علّقت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 600 من جنوده وإصابة أكثر من 6800 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الإعلانات الرسمية من جيش الاحتلال تؤكد حتى اللحظة أنه لا نصر حقيقيًا كما يروج الإعلام الإسرائيلى

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الإعلانات الرسمية من قبل جيش الاحتلال تؤكد حتى اللحظة أنه لا نصر حقيقيًا كما يبرر ويروج إليه الإعلام الإسرائيلي على لسان الساسة الإسرائيليين، وهو ما يقوله بنيامين نتنياهو بأن هناك توغلا مستمرا بريا وعسكريا، ما يحقق إنجازات تضاف إلى المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ولكن في المقابل على أرض الواقع بيانات جيش الاحتلال تفند هذه الرواية السياسية الإسرائيلية، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال رسميا عن مقتل نداف كوهين، ضابط في الكتيبة 77 العاملة في جنوب قطاع غزة اليوم.

معارك ضارية ما زالت مستمرة فى جنوب قطاع غزة

وتابعت: إن مقتل نداف كوهين جاء نتيجة المعارك الضارية التي ما زالت مستمرة في جنوب القطاع، وقد سمح للناشر في الصحف الإسرائيلية بنشر أسماء 3 من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في كمين بخان يونس، وكذلك الحال عند الإعلان عن إصابة 16 جنديا، منهم 6 في حالة خطيرة، هذا ما رفع عدد القتلى الإسرائيليين، بالأخص الجنود، إلى 600 قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن بيان شرطة وجيش الاحتلال يقول إن القتلى ما بين الضفة الغربية والحدود الشمالية وقطاع غزة، وإن من بين الـ600 قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي هناك 256 قتيلا في المعركة البرية لقطاع غزة.