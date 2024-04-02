"المطبخ المركزى العالمى" تعلن مقتل 7 من فريقها بغزة خلال غارة جوية إسرائيلية

أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي عن مقتل 7 من أعضاء فريقها في قطاع غزة خلال غارة جوية إسرائيلية، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف القتل العشوائي وتقييد المساعدات الإنسانية

وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة خوسيه أندريس، على منصة "إكس"، إنه يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف القتل العشوائي، ويجب عليها أن تتوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، والتوقف عن قتل المدنيين وعمال الإغاثة.