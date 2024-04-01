الاحتلال يكثف غاراته الجوية على بعض بلدات القطاعين الأوسط والغربى من الجنوب اللبنانى

تحدث أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، عن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة 10 أهداف لحزب الله في بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

وأكد أن جيش الاحتلال كثف، خلال الساعات الماضية، غاراته الجوية على عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، لافتًا إلى أن القطاع الشرقي من الجنوب شهد غارات جوية عنيفة، حيث ركزت على مناطق راشيا الفخار والخيام وعدد من المناطق الأخرى، التي سبق لجيش الاحتلال استهدافها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن القطاع الأوسط تم استهداف عيتا الشعب أكثر من مرة اليوم، بجانب القطاع الغربي تم استهداف النقاورة وأطراف علم الشعب وعدد من البلدات الأخرى.

وأوضح أنه في الداخل اللبناني يرون أن إسرائيل تخطط لعملية شاملة ضد لبنان وخصوصًا في ظل التصعيد المستمر والوصول إلى مدى أبعد من 100 كيلومتر عن الحدود اللبنانية الجنوبية، بعدما نفذ جيش الاحتلال غارات جوية على مناطق بعلبك وهرمل وأيضًا البقاع، وتلك المناطق تمتد في القطاع من الجهة الشرقية للبنان من أقصى الجنوب وحتى أقصى الشمال.

واختتم أن القطاع الشرقي في الدولة اللبنانية محل استهداف من قبل قوات جيش الاحتلال على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ولكن في المقابل هناك من يرى مؤشرات لخفض التصعيد في الجنوب اللبناني، وخفض التصعيد أيضًا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، خصوصًا في ظل الوسطات الدولية المتزايدة خلال الساعات القليلة الماضية.