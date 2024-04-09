وزير الخارجية الأمريكى: ليس هناك موعد لأى عملية فى رفح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال هناك مخاوف إزاء قدرة إسرائيل على إجلاء المدنيين من مدينة رفح قبل أي عملية برية.

وأضاف بلينكن: "نتواصل مع إسرائيل بشأن توفير بدائل عن العملية البرية التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في رفح"، مؤكدًا أنه حتى الوقت الحالي ليس هناك موعد لأي عملية في رفح، حيث ن المحادث مستمرة مع إسرائيل بهذا الشأن.

تابع: "الرئيس بايدن كان واضحا بشأن مخاوفنا إزاء أي عملية برفح وقدرة إسرائيل على إبعاد المدنيين عن مناطق الخطر"، مردفًا:" لدينا عرض جاد لحماس وينبغي قبوله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن".