هولندا تُغلق سفارتها مؤقتًا بطهران.. وأستراليا تنقل خطوطها الجوية

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق السفارة الهولندية في طهران، بدءًا من غدٍ الأحد "كإجراء احترازي"، مشيرة إلى التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل.

وبحسب وكالة "رويترز"، أشارت الخارجية الهولندية إلى أنها ستقرر يوم الأحد ما إذا كان ستتم إعادة فتح السفارة الإثنين أم لا.

فيما قالت شركة الطيران الأسترالية كانتاس، اليوم السبت، إنها ستعيد توجيه رحلاتها الطويلة بين بيرث ولندن لتجنب المجال الجوي الإيراني، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بحسب البيان.

وقال متحدث باسم كانتاس لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشركة ستعدل مسارات الرحلات مؤقتًا، بسبب "الوضع في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط"، متابعًا: "سنتواصل مع العملاء مباشرة إذا كان هناك أي تغيير في حجزهم".

يأتي ذلك بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع هجومًا إيرانيًا على إسرائيل "عاجلًا وليس آجلًا"، وأصدر رسالة أخيرة إلى طهران: "لا تفعلوا".

وقال بايدن للصحفيين، يوم الجمعة: "سنساعد في الدفاع عن إسرائيل، وإيران لن تنجح في تنفيذ أي هجوم".

محاولات للتهدئة

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، من أن التهديد بشن هجوم إيراني كبير على إسرائيل لا يزال "قابلًا للتطبيق"، على الرغم من الجهود التي تقودها واشنطن، بما في ذلك المكالمات الموجهة إلى طهران من المملكة المتحدة وألمانيا، لردع أي تصعيد خطير في الصراع في الشرق الأوسط.

وجاءت تعليقات البيت الأبيض في الوقت الذي حذرت فيه عدة دول، بما في ذلك الهند وفرنسا وبولندا وروسيا، مواطنيها من السفر إلى المنطقة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن بلاده "مستعدة للدفاع عن نفسها على الأرض وفي الداخل وفي الهواء، بالتعاون الوثيق مع شركائنا".