الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إنقاذ 9 حالات من الغرق في أول أيام عيد الفطر بدمياط

راس البر
راس البر

وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك،  وفى هذا السياق، استقبلت مدينة رأس البر زائريها خلال أول أيام العيد وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة.
 

حيث تضمنت الجهود استقبال الزائرين من بوابتي المدينة والترحيب بهم واهدائهم باقات زهور وبالونات، كما تم العمل بالشواطئ التى تم تجهيزها للتشغيل خلال فترة اجازة العيد حتى يوم السبت القادم، إلى أن يتم توقف التشغيل والاستئناف فى 1 مايو 2024 مع بداية موسم صيف 2024، حيث تم  تمهيد الشاطئ وضع الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين وتجهيز منطقة المعدات، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ ٩ حالات من الغرق وتسليم 17 طفلا تائها إلى ذويهم.

 

واستقبلت مدينة رأس البر في دمياط برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة المصطافين والرواد لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، حيث قامت العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الحدائق وبالتنسيق مع إدارة البوابات بالوحدة بإهدائهم البالونات وباقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب وباقات تحمل صور تذكارية لمدينة رأس البر وعبارات التهاني بالعيد ، يأتي ذلك كفعالية دائمة للوحدة لاستقبال رواد رأس البر على بوابات المدينة في الأعياد والمناسبات لنشر البهجة والفرحة وفي إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
 

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، قد قامت جولة ميدانية بمدينة رأس البر، لمتابعة آخر الاستعدادات التى قامت بها الوحدة المحلية بالمدينة لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك.

 

وفى هذا السياق، تفقدت المحافظ، شارع النيل وعدد من الشوارع بالمدينة لمتابعة الجهود المبذولة بقطاع النظافة، وأيضًا توافر كافة الاستعدادات بالمدينة، كما اطلعت على الخطة الخاصة باستعداد الساحات لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد وأيضًا التنسيق مع ادارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بدايةً من بوابتي المدينة وأيضًا داخل المدينة.

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