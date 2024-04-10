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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"رأس البر" تستقبل المصطافين بالورود والبالونات احتفالا بالعيد

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات بعيد الفطر براس البر

استقبلت مدينة رأس البر في دمياط، المصطافين والرواد لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، بالبالونات وباقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب وباقات تحمل صور تذكارية لمدينة رأس البر وعبارات التهاني بالعيد، كفعالية دائمة لاستقبال رواد رأس البر على بوابات المدينة في الأعياد والمناسبات، لنشر البهجة والفرحة وفي إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكانت أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، قد قامت جولة ميدانية بمدينة رأس البر، لمتابعة آخر الاستعدادات التى قامت بها الوحدة المحلية بالمدينة لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك.

وتفقدت المحافظ شارع النيل وعدد من الشوارع بالمدينة لمتابعة الجهود المبذولة بقطاع النظافة، وأيضًا توافر كافة الاستعدادات بالمدينة، كما اطلعت على الخطة الخاصة باستعداد الساحات لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد وأيضًا التنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بدايةً من بوابتي المدينة وأيضًا داخل المدينة.

وأكدت محافظ دمياط على التواجد الميداني خلال أيام العيد وتكثيف حملات النظافة بشكل دوري وتوفير كافة الخدمات للزائرين.

واستقبلت مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة  دمياط المصليين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز الشباب بمحافظة دمياط، حيث توافد المصلين من كافة أفراد الأسرة على مراكز الشباب والساحات المعدة للصلاة والتى قامت بتجهيز الملاعب والساحات.

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