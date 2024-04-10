ورود وبالونات وسجاد فى مراكز الشباب لاستقبال العيد بدمياط

استعدت مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة دمياط لاستقبال المصليين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز الشباب بمحافظة دمياط، حيث توافد المصلين من كافة أفراد الأسرة على مراكز الشباب والساحات المعدة للصلاة والتي قامت بتجهيز الملاعب والساحات.

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء في تمام الخامسة و٥٥ دقيقة صباحا في ٨٣ ساحة أبرزهم ميدان الساعة في محافظة دمياط بحضور نائب محافظ دمياط وعدد من الشخصيات العامة والقيادات في محافظة دمياط بعد أن تمت عملية التطهير والتعقيم للساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر في دمياط .

وأضاف الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط أنه تم تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها «مسجد الرحمن ، ومسجد المنياوي، ومسجد الدعوة، ومسجد الكبير بكفر البطيخ ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الهداء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير بكفر سعد، ومسجد ولسن بدمياط ومسجد الكبير بكفر شحاتة، ومسجد البحر الوسطاني، ومسجد النصر ، مسجد طلعت بدمياط، ومسجد السلام، ومسجد الكبير بالناصرية، ومسجد الكبير بشرباص ومسجد السلام، ومسجد السرايا، ومسجد اللوزي ،ومسجد البحر بكفر سليمان، ومسجد البحر بكفر المنازلة، ومسجد الكبير بميت غالب، ومسجد الهدى النبوي مسجد القديم»

وفى سياق متصل،، اطلع " المحافظ" على خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات التى ستقام بها شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، والتى سيتواجد بها أئمة معتمدة من وزارة الاوقاف..

في سياق آخر ، أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال أجازة عيد الفطرالمبارك موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية لحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة .