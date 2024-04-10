الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورود وبالونات وسجاد فى مراكز الشباب لاستقبال العيد بدمياط

استقبال العيد بدمياط
استقبال العيد بدمياط

استعدت مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة  دمياط لاستقبال المصليين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز الشباب بمحافظة دمياط، حيث توافد المصلين من كافة أفراد الأسرة على مراكز الشباب والساحات المعدة للصلاة والتي قامت بتجهيز الملاعب والساحات.

 

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء في تمام الخامسة و٥٥ دقيقة صباحا في ٨٣ ساحة أبرزهم ميدان الساعة في محافظة دمياط بحضور نائب محافظ دمياط وعدد من الشخصيات العامة والقيادات في محافظة دمياط بعد أن تمت عملية التطهير والتعقيم للساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر في دمياط .

 

 

وأضاف الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط أنه تم تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها «مسجد الرحمن ، ومسجد المنياوي، ومسجد الدعوة، ومسجد الكبير بكفر البطيخ ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الهداء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير بكفر سعد، ومسجد ولسن بدمياط ومسجد الكبير بكفر شحاتة، ومسجد البحر الوسطاني، ومسجد النصر ، مسجد طلعت بدمياط، ومسجد السلام، ومسجد الكبير بالناصرية، ومسجد الكبير بشرباص ومسجد السلام، ومسجد السرايا، ومسجد اللوزي ،ومسجد البحر بكفر سليمان، ومسجد البحر بكفر المنازلة، ومسجد الكبير بميت غالب، ومسجد الهدى النبوي مسجد القديم»

 

وفى سياق متصل،، اطلع " المحافظ" على خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات التى ستقام بها شعائر  صلاة عيد الفطر المبارك، والتى سيتواجد بها أئمة معتمدة من وزارة الاوقاف..

 

في سياق آخر ، أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال أجازة عيد الفطرالمبارك موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية لحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة .

عيد الفطر اخبار دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب