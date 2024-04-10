صحة دمياط تطلق عيادات مجانيّة متنقلة لخدمة المصطافين

أطلقت مديرية الصحة في دمياط، عيادة طبية مجانية بميدان الساعه بدمياط تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وسها خيري منسق القوافل العلاجية بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار إعلان محافظة دمياط رفع درجة التأهب بكافة القطاعات خلال أيام عيد الفطر المبارك، قامت مديرية الصحة بإطلاق عيادة طبية متنقلة تتمركز في ميدان الساعه بدمياط في أولي أيام عيد الفطر المبارك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

الجدير بالذكر، أن العيادة تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان بالإضافة لتفعيل نظام الاحالة للمستشفيات وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعه 12 ظهرا وحتى الساعة 7 مساء يوميا.

وكثفت مديرية الصحة بدمياط، حملاتها على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين.

حيث استهدفت الحملات المُنفذة مؤخرًا التفتيش على 120 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم رصد مخالفات ب59 منشأة تدار بدون ترخيص و6 منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة، حيث تم اتخاذ إجراءات الغلق الإداري وإيقاف التشغيل حيالها.