فى جولة ميدانية.. محافظ دمياط تتابع استعداد مصيف رأس البر لعيد الفطر

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية بمدينة رأس البر، لمتابعة آخر الاستعدادات التى قامت بها الوحدة المحلية بالمدينة لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك.

تفقدت المحافظ شارع النيل وعددًا من الشوارع بالمدينة، لمتابعة الجهود المبذولة بقطاع النظافة، أيضًا توافر كل الاستعدادات بالمدينة، كما اطلعت على الخطة الخاصة باستعداد الساحات لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد، وأيضًا التنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بدايةً من بوابتي المدينة وأيضًا داخل المدينة.

وأكدت محافظ دمياط على التواجد الميدانى خلال أيام العيد، وتكثيف حملات النظافة بشكل دوري وتوفير كل الخدمات للزائرين.

ووجهت المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة استعدادًا لعيد الفطر المبارك، جاء ذلك خلال ترؤسها أول جلسة مجلس تنفيذى تُعقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي "جسر الحضارة"، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله.

وخلال مناقشتها استعدادات عيد الفطر المبارك، هنأت عوض أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول العيد، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات.

وأكدت المحافظ أهمية إعداد خطة متكاملة بين جميع الجهات وأيضًا التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والحيوية وساحات صلاة عيد الفطر المبارك وانتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، موجهة تعليماتها إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية في دمياط.