مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. بركة عائلة ضرغام ينصح رياض الخولي

مسلسلات رمضان 2024

دخل إسماعيل الغول (رياض الولي)، في حالة نو عميقة، وأثناء نومه جاءه في الحلم مصطفي ضرغم (بركة اعائلة)، ليحاول نصحه مر أخرى بعدم الاستمرار في بحور الدماء بينه وبين عائلته، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض على قناة سي بي سي حصريًا.

وتصاعدت أحداث المسلسل صيد العقارب، وبدأ مصطفى ضرغام في الحديث مع إسماعيل الغول قائلاً: “مش قولتلك يا راجل يا طيب كفاية، ربنا صبر عليك، ونجاك من دمي، عشان ترجعله، ارجوك ارجعله عشان بحر الدم دا”.



قصة مسلسل صيد العقارب 2024

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول عايدة عالمة الحشرات التي تعمل في صيد العقارب، كما أنها تحاول الثأر من عائلة الغول الذين تسببوا في قتل شقيقها علي ضرغام لتصبح مسؤولة عن العائلة بأكملها وتتصاعد الأحداث بعد شلل والدها.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب 2024



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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