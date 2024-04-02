مسلسل سر المسجد الحلقة 23.. فلتة يعطى رمزًا جديدًا لسيف وأصدقائه

تناولت أحداث الحلقة 23 من مسلسل سر المسجد حوارًا دار بين الشيخ صلاح وسيف وأصدقائه، وقد أبلغه سيف وأصدقاؤه عن عدم تمكنهم من إيجاده ولكن الشيخ صلاح طلب منهم عدم اليأس.

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 23

وأوضح الشيخ صلاح، أنهم قاموا بعمل مجهود، وطلب منهم أن يكونوا متحدين وبشجاعتهم واتحادهمم استطاعوا تجميع أكثر من نصف الرموز.

وفي نفس الحلقة استطاعت حبيبة أن تخترق فلتة، واستطاعت السيطرة على برمجة فلتة وذهبت إلى سيف ومعها رمز جديد.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 24

ويعرض "سر المسجد" على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيق خاص لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهما هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

وتتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة، حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه قصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.