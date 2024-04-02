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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 23.. حبيبة تتمكن من إيجاد رمز جديد

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

تناولات أحداث الحلقة 23 من مسلسل سر المسجد، دار حوار مابين الفيروس غلباوب، وفلتة، لتخطيط للإقاع بسيف وأصدقائة، بإضافة إلي تجميع الرموز التي قام غلباوي بضعها في أماكن متفرقة حتي لا يستطيع سيف وأصدقائة إيجادهم.

 

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 23 

وخلال أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 23  ، ذهب فلتة  لمحاولة من إيجاد الرمز الذي قام غلباوي بوضعه في السوق، قبل وصل سيف وأصدقاءه له، وفي نفس الحلقة كانت حبيبة تحاول أن تجد طريقة لختراق التطبيق حتي تستطيع أن تنقذ سيف واخية أمين.

واستطاعت حبيبة السيطرة على فلتة، من خلال اختراق التطبيق، ومعرفة مكان رمز جديد.

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أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 23

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 24

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05)، بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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