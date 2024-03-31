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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 20.. أركان الزكاة في الإسلام

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

تتصاعدة حدة البحث عن مسلسل سر المسجد الحلقة 20 والتي توضح أركان الزكاة في الإسلام وكل ما يتعلق بالصدقات وأنواعها سواء المادية أو المعنوية، وحث المسلمين على الالتزام بها، وفقًا لما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

مسلسل سر المسجد الحلقة 20.. أركان الزكاة في الإسلام 

يتناول مسلسل سر المسجد الحلقة 20.. أركان الزكاة في الإسلام حي وضح الشيخ صلاح في حديثة مع سيف وأصدقائة بالاستشهاد بكلامات من كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، وفي كتاب الله الكريم ذكر الصدقات وأهميتها، حيث قال تعالى في سورة التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 60).

وفقًا لما ورد في كتب التفسير والفقه، فإن الصدقات تُخصص لفئات معينة، وهي كالتالي:-

1. الفقراء والمساكين: وهم الذين يعانون من الحاجة والفقر، ويعدون أولى بالتسليم لهم من الصدقات.

2. العاملون على جمع الزكاة: وهم الذين يقومون بجمع وتوزيع الزكاة، حيث يحصلون على جزء منها لأداء مهمتهم.

3. المؤلفة قلوبهم: وهم المسلمون الجدد الذين يُعطون من الزكاة لتثبيت إيمانهم وتعزيز انتمائهم للمجتمع المسلم.

4. الرقاب: وهم العبيد المسلمون الذين يسعون لشراء حريتهم، أو الرقيق المسلم الذي يطلب إعتاقه.

5. الغارمون: وهم المدينون الذين لا يستطيعون سداد ديونهم، فيتم مساعدتهم من خلال الزكاة.

6. في سبيل الله: ويُعنى بذلك دعم الجهاد وكل ما يتعلق بدعم المسلمين في النضال ضد الظلم والاضطهاد.

7. ابن السبيل: وهم المسافرين الذين تنفد نفقاتهم في الطريق، فيُعطون ما يحتاجونه للعودة إلى بيوتهم.

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ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 20 .. ومواعيد العرض

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 21

ويعرض المسلسل الكرتوني سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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قصة مسلسل سر المسجد

قصة المسلسل الكرتوني سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

 

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