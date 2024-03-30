الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز

الثقافة

مسلسل جودر الحلقة 5.. خطة عبقرية من "شهرزاد" لحماية المملكة من الأعداء

مسلسل جودر لياسر
مسلسل جودر لياسر جلال

يتشوق الكثير من المشاهدين إلى متابعة مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" حيث يمتزج السحر بالخيال، حيث تدور حكاية "جودر" في حارة مصرية تسمى سعد السعود، لشاب بسيط يعمل في تجارة أبيه في بيع القماش، وهي الحكاية التي ترويها "شهرزاد للملك "شهريار".

مسلسل جودر الحلقة 5

ألغت شهرزاد فكرتها لاغتيال "شهريار"، وأغلقت خنجرها، وشعرت بالعطف تجاه "شهريار" التي يبدو أنها تعلقت به وأحبته.

وخلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال، أحضرت شهر زاد مشروب الزعفران لشهريار، بعد فشل رجال الديوان والوزير قمر الزمان في إبعاد الخطر عن المملكة، حيث قتل الأعداء جنود المراقبة بالأسهم في المملكة.

وبدأت في الحديث معه حول خطتها "لحماية مملكة "شهريار" من الأعداء، فاسمتع لها "شهريار" بإنصات، وقالت شهرزاد: عندى خطة أن يفصل النجاريين من الخشب هياكل على هيئة جنود لعمل أبراج وهمية.

خطة عبقرية من "شهرزاد" لحماية مملكة "شهريار"

واندهش شهريار، ثم أكملت شهرزاد خطتها، وفي الوقت نفسه تحضر المملكة أبراج على عجلات خشبية بها منجنيق حتى تحمي المملكة من أي خطر يقترب إليها.

ويطير عقل شهريار بهذه الخطة التي فشل في وضعها كبار رجال الديوان، ومن خلال هذا الحدث التفت شهريار إلى ذكاء شهرزاد صاحبة الحكايات والخطط المدهشة.

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مسلسل جودر الحلقة 5.. عمر المصري يجتمع بأبنائه لتقسيم الأموال والذهب

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مسلسل جودر الحلقة 5.. ياسمين رئيس تتراجع عن قتل ياسر جلال أثناء نومه

قصة مسلسل جودر

يأتي مسلسل جودر مليئ بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر  من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذو عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغنى أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم:  الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 5

يمكنك مشاهدة "جودر" الحلقة الخامسة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 5 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

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