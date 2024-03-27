الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب إسبانيا: أشعر بالخجل لسخرية الجماهير من ألفارو موراتا

ألفارو موراتا
ألفارو موراتا

علّق لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على سخرية الجماهير من ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال مواجهة البرازيل الودية.

وكان منتخب إسبانيا قد وقع في فخ التعادل الإيجابي مع البرازيل بنتيجة 3-3، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، مساءً أمس الثلاثاء.

جماهير إسبانيا تطلق صيحات استهجان ضد موراتا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المباراة شهدت صافرات استهجان من الجماهير ضد ألفارو موراتا؛ بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه.

كذلك بسبب أن موراتا كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد لعدة مواسم، قبل أن ينضم إلى الغريم أتلتيكو مدريد.

وأثناء استبدال موراتا بزميله ميكيل أويارزابال في الدقيقة 81 من زمن اللقاء، أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان مجددًا.

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مدرب إسبانيا يعلق على سخرية الجماهير من ألفارو موراتا

ونشرت صحيفة "آس"، تصريحات دي لا فوينتي، الذي قال:"مواجهة البرازيل صعبة بالتأكيد حتى وإن كانت ودية، ولكننا لقد قدمنا أداءً قويًا".

وعن سخرية الجماهير من ألفارو موراتا، قال مدرب إسبانيا:"هذا الأمر يؤلمني بشدة، وغير مقبول إطلاق صيحات الاستهجان والسخرية على لاعب من المنتخب الوطني".

 

وتابع: "ألفارو موراتا قائد الفريق، ويُعد قدوة بالنسبة لنا جميعًا"، مضيفًا:"عندما أسمع تلك الصيحات، كإسباني، أشعر بالخجل الشديد".

واختتم دي لا فوينتي تصريحاته، مُشددًا: "علينا أن نضع الولاء الشخصي للنادي جانبًا؛ لأن هذا هو المنتخب الإسباني الوطني، سواء كانت مباراة ودية أو رسمية".

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