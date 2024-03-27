"مودرن فيوتشر" يزف بشرى سارة بشأن الحالة الصحية لأحمد رفعت

كشف نادي مودرن فيوتشر، الستار عن آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

وأصدر مسئولو نادي مودرن فيوتشر بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، جاء نصه كالتالي: “بحمد الله وفضله ثم دعوات الشعب المصري، يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت جناح الفريق الأول والمنتخب الوطني، وخروجه من مستشفى زمزم بالإسكندرية ونقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لاستكمال رحلة العلاج والفحوصات”.

وأضاف: “ينتهز نادي مودرن فيوتشر، الفرصة لشكر جميع الطاقم الطبي الذي قام بعلاج أحمد رفعت خلال الفترة الماضية، وبما يدل على كفاءة جميع العاملين بالطاقم الطبي في مصر أعانهم وحفظهم الله”.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد رفعت، قد تعرض لحالة من الإغماء المفاجئ خلال مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، في الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بيان الحالة الصحية لأحمد رفعت

ومن جانب آخر، يواصل فريق مودرن فيوتشر، تدريباته المكثفة بلا توقف، استعدادا للمواجهتين المرتقبتين أمام الزمالك، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك بالكونفيدرالية

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره الزمالك، الأحد المقبل الموافق 31 مارس الجاري، على استاد القاهرة الدولي في سهرة رمضانية كروية، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

بينما تقام مواجهة الإياب على استاد القاهرة الدولي أيضا، لكن يوم 7 أبريل القادم.