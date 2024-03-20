الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جناح مودرن فيوتشر.. أخر تطورات حالة أحمد رفعت الصحية

أحمد رفعت
أحمد رفعت

سيظل البحث عن آخر تطورات حالة  أحمد رفعت الصحية جناح نادي مودرن فيوتشر الحالي، هو الشغل الشاغل لكافة متابعي وعشاق الساحرة المستديرة، على كافة محركات جوجل الفترة المقبلة، حتى يستطيع اللاعب استعادة عافيته بشكل كامل.

أخر تطورات حالة أحمد رفعت الصحية 

وكانت مستشفى زمزم بالإسكندرية، التي يتلق به اللاعب العلاج، قد أصدرت بيانًا رسميا أمس الثلاثاء، بشأن أخر تطورات حالة أحمد رفعت الصحية جاء كالتالي..

تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت، واسترداد الوعي بشكل جزئي.

وتابعت المستشفى:" لكن حتى الآن لا يزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة أموره الطبية".

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر الحالي، قد تعرض لحالة من الإغماء المفاجئ، على هامش مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في الجولة السادسة عشرة بمسابقة دوري نايل، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي السياق ذاته، أكد وليد دعبس رئيس موردن فيوتشر، أنه لم يتلق أي اتصال من محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، والأنباء المتداولة عن عرضه سفر رفعت للعلاج في الخارج غير صحيحة.

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

حالته مستقرة.. وزير الرياضة يزور اللاعب أحمد رفعت

تحرك برلماني بعد واقعة سقوط اللاعب أحمد رفعت داخل الملعب

رئيس فيوتشر يكشف حقيقة نقل أحمد رفعت للخارج لتلقي العلاج

وقال دعبس في تصريحات تليفزيونية سابقة:" محمد صلاح قيمة كبيرة وقائد منتخب مصر، لكن لم يحدث شىء من هذه الأقاويل".

وأضاف:" أحمد رفعت يلعب في مودرن فيوتشر، والنادي وراءه مؤسسة كبيرة، لو هناك احتياج لأي شىء بالنسبة لأحمد رفعت، نحن قادرون على معالجة لاعبينا ورعايتهم هذا أمر طبيعي، لا يتهرب أحد من مسئوليته".

لا يوجد أي اتصال مع محمد صلاح

وتابع رئيس فيوتشر:" لا يوجد أي اتصال مع محمد صلاح، ولا حدث عرض أو أي من هذا الكلام الذي نسمعه".

وأوضح:" حالة أحمد رفعت غير قابلة للتحرك من مكانها، حاولنا نقل أحمد رفعت لأحد المستشفيات، واتفقنا على هذا الأمر، وكانت هناك عربة مخصصة وكأنها عناية مركزة، لكن الحالة غير مستقرة ولم نستطع فعل هذا الأمر، رجعنا لأهل رفعت واتفقوا معنا في وجهة النظر".

وأتم دعبس:" ليس هناك أي تقصير في حالة أحمد رفعت، كل لحظة بلحظة نتابع الحالة، أتمنى أن يكون رد الفعل الموجود بعد موضوع المنظار به تحسن، لكنني أؤكد أن الحالة غير مستقرة حتى هذه اللحظة".

أحمد رفعت مودرن فيوتشر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت الحالة الصحية لأحمد رفعت تطورات الحالة الصحية حالة أحمد رفعت حالة أحمد رفعت الصحية أخر تطورات حالة أحمد رفعت

مواد متعلقة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

حالته مستقرة.. وزير الرياضة يزور اللاعب أحمد رفعت

طبيب أحمد رفعت يكشف حالته الصحية خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأكثر قراءة

ذعر في القصر الملكي بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

القصة الكاملة لـ"أسد التجمع".. شبل يتجول فى الشوارع والشرطة تضبط صاحبه

"حذاء" كشف المتهم.. أمن المنوفية يحل لغز شنق مدرسة وسرقة منزلها

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة