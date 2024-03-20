جناح مودرن فيوتشر.. أخر تطورات حالة أحمد رفعت الصحية

سيظل البحث عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت الصحية جناح نادي مودرن فيوتشر الحالي، هو الشغل الشاغل لكافة متابعي وعشاق الساحرة المستديرة، على كافة محركات جوجل الفترة المقبلة، حتى يستطيع اللاعب استعادة عافيته بشكل كامل.

أخر تطورات حالة أحمد رفعت الصحية

وكانت مستشفى زمزم بالإسكندرية، التي يتلق به اللاعب العلاج، قد أصدرت بيانًا رسميا أمس الثلاثاء، بشأن أخر تطورات حالة أحمد رفعت الصحية جاء كالتالي..

تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت، واسترداد الوعي بشكل جزئي.

وتابعت المستشفى:" لكن حتى الآن لا يزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة أموره الطبية".

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر الحالي، قد تعرض لحالة من الإغماء المفاجئ، على هامش مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في الجولة السادسة عشرة بمسابقة دوري نايل، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي السياق ذاته، أكد وليد دعبس رئيس موردن فيوتشر، أنه لم يتلق أي اتصال من محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، والأنباء المتداولة عن عرضه سفر رفعت للعلاج في الخارج غير صحيحة.

رئيس فيوتشر يكشف حقيقة نقل أحمد رفعت للخارج لتلقي العلاج

وقال دعبس في تصريحات تليفزيونية سابقة:" محمد صلاح قيمة كبيرة وقائد منتخب مصر، لكن لم يحدث شىء من هذه الأقاويل".

وأضاف:" أحمد رفعت يلعب في مودرن فيوتشر، والنادي وراءه مؤسسة كبيرة، لو هناك احتياج لأي شىء بالنسبة لأحمد رفعت، نحن قادرون على معالجة لاعبينا ورعايتهم هذا أمر طبيعي، لا يتهرب أحد من مسئوليته".

لا يوجد أي اتصال مع محمد صلاح

وتابع رئيس فيوتشر:" لا يوجد أي اتصال مع محمد صلاح، ولا حدث عرض أو أي من هذا الكلام الذي نسمعه".

وأوضح:" حالة أحمد رفعت غير قابلة للتحرك من مكانها، حاولنا نقل أحمد رفعت لأحد المستشفيات، واتفقنا على هذا الأمر، وكانت هناك عربة مخصصة وكأنها عناية مركزة، لكن الحالة غير مستقرة ولم نستطع فعل هذا الأمر، رجعنا لأهل رفعت واتفقوا معنا في وجهة النظر".

وأتم دعبس:" ليس هناك أي تقصير في حالة أحمد رفعت، كل لحظة بلحظة نتابع الحالة، أتمنى أن يكون رد الفعل الموجود بعد موضوع المنظار به تحسن، لكنني أؤكد أن الحالة غير مستقرة حتى هذه اللحظة".