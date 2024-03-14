الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني بعد واقعة سقوط اللاعب أحمد رفعت داخل الملعب

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وزارتي الصحة والشباب، بتوفير سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى داخل الملاعب، لإسعاف أي لاعب يتعرض لظرف طارئ صحي، مثلما حدث للاعب فريق مودرن فيوتشر أحمد رفعت، في مباراة أمام نادي الاتحاد السكندري. 

أكد شمس الدين، في طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  أن ما حدث للاعب يشير إلى قصور كبير في التعامل الصحي مع الحالات الطارئة، مطالبا بالاستفادة من هذه الحالة لتجنب السلبيات الصحية داخل الملاعب، وتوفير كل الإمكانيات الصحية للتعامل معها. 

ووقع لاعب مودرن فيوتشر على الأرض في الدقيقة 88، من مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، بواسطة الإسعاف خلال المباراة.

النائب السيد شمس الدين مجلس النواب الصحة سيارات إسعاف الملاعب أحمد رفعت فريق مودرن فيوتشر الاتحاد السكندرى

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