الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: التصويت للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية مهمة وطنية

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن المصريين سيرسلون رسالة واضحة للعالم من خلال اختيار الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسة، بإنحيازهم للأمن والاستقرار.

وأكد النائب السيد شمس الدين، في بيانٍ أصدره اليوم، أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 الأسبوع المقبل تعتبر واحدة من أهم وأخطر الاستحقاقات الانتخابية في تاريخ مصر، خاصة أنها تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك بالدولة المصرية.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في أن مشاركة المصريين ستكون كبيرة في هذه الانتخابات ليرسل الشعب المصري العظيم برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنه اختار طريق الاستقرار والأمن لمصر بتأييده ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذه الانتخابات خاصة أن هذا الأمر يعد بمثابة مهمة وطنية أمام كل المصريين.

وقال "شمس الدين"، إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية سيرسمون مستقبلًا جديدًا لمصر باختيار وانتخاب الرئيس السيسي لإدارة شئون البلاد بحكمة ووعي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات بكثافة رسالة تحدي من المصريين لأعداء الداخل والخارج بأن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي والدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

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وأكد النائب السيد شمس الدين، أن المصريين على وعي وإدراك كاملين بالتحديات والمخاطر التي تواجه مصر ودائمًا يقفون صفًا واحدة خلف القيادة السياسية الحكيمة وذلك من أجل استمرار مسيرة التنمية والاستقرار والأمن في مصر، مشيرًا إلى أن وحدة وتماسك المصريين هو سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على إفساد وإفشال جميع المؤامرات التي تُحاك ضدها داخليًا وخارجيًا.

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