الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صناعة الحبوب" تدعو للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

عبد الغفارالسلامونى
عبد الغفارالسلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب

قال  عبدالغفار السلامون، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية في كل المجالات المختلفة، كما أن ما يحدث في المنطقة يحتم على الجميع المسئولية للاصطفاف خلف الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية دعمًا للمرشح السيسي.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأضاف السلاموني أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون رسالة إيجابية لإظهار مصر أمام دول العالم بشكل حضاري يُعبر فيه المصريون عن إرادتهم لاختيار رئيسهم واستكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تيسير مشاركة العاملين في المصانع بالقاهرة والجيزة المغتربين في الانتخابات الرئاسية من خلال لجان المغتربين خاصة المصانع والشركات بمنطقة 6 أكتوبر بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

ودعا عبدالغفار السلاموني كل الفئات وأعضاء الغرفة والتجار وكل المتعاملين مع غرفة صناعة الحبوب في مختلف القطاعات ومواقع الإنتاج على مستوى الجمهورية إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطني لأعضاء الغرفة في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد، فضلًا عن تأييدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التي حققها في كل القطاعات، حيث شهدت مصر على مدار السنوات الماضية إنشاء العديد من المشروعات القومية على مستوى كل المجالات سواء المشروعات المرتبطة بالسلع الاستراتيجية أو المشروعات الخاصة بالزراعة والنقل والكهرباء وغيرها في كل المجالات، أيضًا أصبح لمصر دور بارز على المستوى الدولي نتيجة القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، بالإضافة إلى حرصه على النهوض بمستوى الاقتصاد المصرى من خلال العمل على زيادة معدلات الإنتاج لكثير من السلع والمنتجات لسد فجودة الاستيراد من الخارج.

عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية المشاركة في الانتخابات واجب وطني الانتخابات الرئاسية مصر

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