الخميس 14 مارس 2024
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رياضة

الطبيب المعالج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

أحمد رفعت لاعب مودرن
أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أكد الدكتور عمرو عصمان استشاري القلب والأوعية والطبيب المشرف على حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أن هناك تحسن واضح في حالة اللاعب، وبدأ حالته تستقر كثيرًا، مشيرا إلى أنه لازال على جهاز التنفس الصناعي.

وقال “عصمان”، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "بوكس تو بوكس": "رفعت ما زال على جهاز التنفس الصناعي، وحالته مستقرة الآن، ونقوم بإجراء اختبارات طبية، وبدأ اللاعب يعتمد على نفسه كثيرا في مسألة التنفس، وهو تطور واضح".

وأضاف: "الطاقم الطبي الذي يشرف على حالة رفعت، ويجب أن نوجه الشكر للدكتور محمد علاء الذي استقبل اللاعب في الطوارئ، وقام بعمل كل شئ بشكل رائع من الناحية الطبية، وساعدنا في تقييم حالة اللاعب بشكل جيد، وتحدث معي هاتفيا وعدت للمستشفى بعد 7 دقائق فقط".

وأكمل: "دخلت المستشفى وكان الدكتور محمد علاء ومعه طاقم الانعاش يقوم بواجبهم تماما تجاه أحمد رفعت، ولابد من توجيه الشكر إلى الطبيب أحمد المنشاوي الذي كان له دورًا كبيرا في استقرار حالة رفعت حتى الآن، وكذلك الدكتور عماد حمدي الذي وضع الخطة العلاجية وقام بالتنسيق بين كافة الأطباء في التخصصات المختلفة".

وأشار إلى أنه تحدث عن مهلة 72 ساعة للحديث عن الحالة الطبية للاعب، مشيرا إلى أن جسد رفعت لديه مناعة جيدة، لافتًا إلى أن لديه حالة تفاؤل كبيرة بشأن حالة اللاعب.

وكان الطبيب المعالج للاعب مودرن فيوتشر، قد كشف في وقت سابق عن السبب وراء الأزمة القلبية التي عانى منها اللاعب عقب إغمائه داخل أرض الملعب.

وأكد على أن تناوله عدد كبير من أكواب القهوة قبل المباراة، تسبب في زيادة ضربات القلب وأدى لدخوله في تلك الوعكة.

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