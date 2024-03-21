الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية تتقدم باقتراح بشأن واقعة إصابة اللاعب أحمد رفعت

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باقتراح برغبة بشأن واقعة إصابة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فويتشر، والمصاب بأزمة قلبية أثناء لعب إحدي المباريات، أودعته الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات الكبرى.

 

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حالته مستقرة.. وزير الرياضة يزور اللاعب أحمد رفعت

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تحرك برلماني بعد واقعة سقوط اللاعب أحمد رفعت داخل الملعب

 

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ما حدث مع اللاعب أحمد رفعت، قد حدث من قبل مع اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب نجم نادي الأهلي الأسبق، مطالبة في اقتراحها بتفعيل المادة (79) من قانون 71 لسنة 2017 وهي مادة خاصة بإعداد سجل طبي لجميع اللاعبين في كل مجالات الرياضة.

وأكدت الهريدي على ضرورة وأهمية التاريخ الطبي للأشخاص، لا سيما للاعبين الرياضيين، كونه يوفر مزيج من معلومات المريض المبلغ عنها ذاتيًا وملاحظات الطبيب حول التشخيص والرعاية والعلاج، لافتة إلى أن التاريخ الطبي يمثل البوابة للطبيب والطاقم الطبي للتعرف على أسلوب حياة الفرد، ومؤشرات إصاباته بالأمراض من عدمه، ونسبة تعرضه للإصابة بأية أمراض أو عدوى.

وشددت على أن سجل التاريخ الطبي يمكن أيضا من إعداد خطط علاج أفضل تأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد يواجهها المريض، خاصة من لاعبي كرة القدم وجميع الرياضات المختلفة.

النائبة ميرال جلال الهريدي مجلس النواب حزب حماة الوطن لجنة الدفاع والأمن القومي أحمد رفعت محمد عبد الوهاب

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